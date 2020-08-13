بالصور.. دفعة خريجي الشبه طبي بخنشلة يلتحقون بمناصبهم الأحد المقبل

تم يوم الخميس بقاعة المحاضرات لمستشفى أحمد بن بلة توجيه دفعة خريجي الشبه طبي للالتحاق بمناصبهم ومباشرة العمل يوم الأحد.

واشرف مدير الصحة والسكان لولاية خنشلة ورئيس مصلحة الموارد والتخطيط لمديرية الصحة والمدراء الفرعيين للموارد البشرية للمؤسسات الإستشفائية على عملية التنصيب.

وونوه مدير الصحة والسكان بالدور الكبير الذي يلعبه الشبه الطبي في تدعيم القطاع وحثهم على الوقوف جنبا إلى جنب ووضع اليد في اليد رفقة عمال القطاع والحرص على تقديم خدمات نوعية.

وتعتبر الدفعة دعما كبيرا للقطاع من حيث الكفاءات لبعث نفس جديد داخل المؤسسات الإستشفائية.