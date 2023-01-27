بالصور.. دقيقة صمت بـ “نيلسون مانديلا”  ترحما على نائب رئيس الإتحاد الموريتاني

وقف لاعبو منتخب المنتخب الوطني رفقة لاعبي منتخب كوت ديفوار دقيقة صمت ترحما على وفاة نائب الاتحاد الموريتاني اباب امغار جيددو دينغ.

وكان ابابا امغار دينغ قد توفى الثلاثاء الماضي أثناء تواجده في رفقة منتخب موريتانيا في الجزائر لحضور مجريات الشان.

يذكر. ان الفاف قدّمت تعازيها الخالصة للإتحاد الموريتاني في وقت سابق، بعد وفاة المسؤول عن الكرة الموريتانية بأرض الوطن الجزائر.

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