بالصور.. دنيا بطمة تثير الجدل بعرضها لهدية فخمة من زوجها

نشرت الفنانة المغربية، وخريجة برنامج “أراب أيدول”، “دنيا بطمة”، أمس الإثنين، صورة لهدية فاخرة، تلقتها من زوجها المنتج البحيريني “محمد الترك”، على صفحتها الرسمية بالأنستغرام.

وأهدى “محمد الترك”، سيارة رياضية فاخرة من نوع “مازارتي غرانتوريزمو 2019″، لزوجته الفنانة المغربية، من دون مناسبة، مما أثار الجدل بين متابعيها، والذين اتهموها بالبذخ والإسراف.