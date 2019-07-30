عاجل

بالصور.. دنيا بطمة تثير الجدل بعرضها لهدية فخمة من زوجها

فن وثقافة
  • -
  • 0
بالصور.. دنيا بطمة تثير الجدل بعرضها لهدية فخمة من زوجها
بقلم نادية بن طاهر

نشرت الفنانة المغربية، وخريجة برنامج “أراب أيدول”، “دنيا بطمة”، أمس الإثنين، صورة لهدية فاخرة، تلقتها من زوجها المنتج البحيريني “محمد الترك”، على صفحتها الرسمية بالأنستغرام.

وأهدى “محمد الترك”، سيارة رياضية فاخرة من نوع “مازارتي غرانتوريزمو 2019″، لزوجته الفنانة المغربية، من دون مناسبة، مما أثار الجدل بين متابعيها، والذين اتهموها بالبذخ والإسراف.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=682352

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com