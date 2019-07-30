بالصور.. دنيا بطمة تثير الجدل بعرضها لهدية فخمة من زوجها

نشرت الفنانة المغربية، وخريجة برنامج “أراب أيدول”، “دنيا بطمة”، أمس الإثنين، صورة لهدية فاخرة، تلقتها من زوجها المنتج البحيريني “محمد الترك”، على صفحتها الرسمية بالأنستغرام.
وأهدى “محمد الترك”، سيارة رياضية فاخرة من نوع “مازارتي غرانتوريزمو 2019″، لزوجته الفنانة المغربية، من دون مناسبة، مما أثار الجدل بين متابعيها، والذين اتهموها بالبذخ والإسراف.
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ثانكيو @maseratibahrain على تعاملكم الراقي ثانكيو ساره ومدير وكالة مازراتي والفراري😍💥 وحشي الجديد مازراتي من بين السيارات الي اعشقهم خصوصا السبورت غرانتوريزمو …😎 كلمة احبك قليلة فحقك @alturkproductions 💪🏻💥 يعطيني خيرها ويكفيني شرها ويعطيكم يا رب على قد قلوبكم 🙏🏻❤️ #ماشاءالله #دنيا_بطمه
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