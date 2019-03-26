بالصور..”دنيا بطمة” تفوز بـ”جائزة أفضل فنانة شابة في الشرق الأوسط”

فازت النجمة المغربية دنيا بطمة بالجائزة العالمية “Panther Awards” بأمريكا، كأفضل فنانة شابة بالشرق الأوسط.

وذلك بعد أن نشرت بطمة بهذه المناسبة عددا من الصور والفيديوهات، عبر موقعها في الأنستغرام.

حيث شاركت الفنانة المغربية الجمهور فرحتها، معلقة: “سعيدة جدا جدا بفوزي بالجائزة..”

ومضيفة : “شكرا جزيلا لكل من صوت لي..، وشكرا لكل المغاربة على هذا الدعم والتشجيع المستمر”.

ولم تكتفي بهذا بل شكرت زوجها وعائلتها ومتابعيها، الذين كانوا سبب فوزها بأكبر عدد أصوات.

الى جانب أن دنيا جددت شكرها للسيدة ستيلا والسيد مارتن، اللذان رشحاها لهذه الجائزة العالمية.

لتختم بطمة كلامها في الأخير، بإهداء فوزها لكل الشعب المغربي، وملكهم محمد السادس، وكل محبين دنيا بطمة في كل مكان.