بالصور.. دنيا بطمة تُرزق بمولودتها الثانية

رُزقت الفنانة المغربية دنيا بطمة، وزوجها المنتج البحريني محمد الترك، بطفلتهما الثانية والتي أسموها ليلى روز.

وطمأنت بطمة جمهورها على صحتها وصحة مولودتها، بعد ساعات قليلة من الولادة.

ونشرت الفنانة المغربية، صورا لها داخل غرفة المستشفى، برفقة رضيعتها، على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

كما عبر والد الطفلة، المنتج محمد الترك عن سعادته بالمولودة ونشر صورة لغرفة الولادة المزينة.

وعلق الترك قائلاً: “الحمد لله كثيراً وصلت اليوم أميرتي الصغيرة التي تشبه أنوار القمر ونور الشمس فهي هدية العمر من الله”.

وبسبب حالة الولادة حصلت دنيا على إعفاء من حضور الجلسات الجديدة لمحاكمتها الخاصة بحساب “حمزة مون بيبي”.

وتم تأجيل جلسات الاستماع للشهود إلى 21 أكتوبر الجاري بناءً على طلب الدفاع.