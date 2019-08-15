بالصور.. دوخة يحظى بتكريم واستقبال الأبطال في ناديه الرائد

أستقبل الدولي الجزائري عز الدين دوخة، أمس الأربعاء، على طريقة الأبطال، من طرف ناديه الرائد السعودي، عقب عودته للتدريبات.

واحتفلت إدارة نادي الرائد السعودي، ولاعبي الفريق، بعز الدين دوخة، نظير تتويجه بكأس أمم إفريقيا 2019، رفقة المنخب الوطني.

وجاءت هذه الإلتفاتة من مسؤولء الرائد السعودي، كتكريم وعرفان لحارسهم دوخة، والمنتخب الجزائري ككل، بعد تتويجهم بـ”الكان”.

وجاءت عودة دوخة، لتدريبات ناديه الرائد، بعد انتهاء فترة الراحة الإضافية التي استفاد منها، بالنظر لمشاركته في كأس أمم إفريقيا 2019.