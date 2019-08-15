عاجل

بالصور.. دوخة يحظى بتكريم واستقبال الأبطال في ناديه الرائد

الرياضة
  • -
  • 0
بالصور.. دوخة يحظى بتكريم واستقبال الأبطال في ناديه الرائد
بقلم كريم.تيغرمت

أستقبل الدولي الجزائري عز الدين دوخة، أمس الأربعاء، على طريقة الأبطال، من طرف ناديه الرائد السعودي، عقب عودته للتدريبات.

واحتفلت إدارة نادي الرائد السعودي، ولاعبي الفريق، بعز الدين دوخة، نظير تتويجه بكأس أمم إفريقيا 2019، رفقة المنخب الوطني.

وجاءت هذه الإلتفاتة من مسؤولء الرائد السعودي، كتكريم وعرفان لحارسهم دوخة، والمنتخب الجزائري ككل، بعد تتويجهم بـ”الكان”.

وجاءت عودة دوخة، لتدريبات ناديه الرائد، بعد انتهاء فترة الراحة الإضافية التي استفاد منها، بالنظر لمشاركته في كأس أمم إفريقيا 2019.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=688863

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com