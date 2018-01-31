بالصور.. دوخة يُرحب بالثنائي شنيحي وجابو في الدوري السعودي على طريقته الخاصة

رحب الدولي الجزائري عزالدين دوخة حارس “أُحد” السعودي بالثنائي الجزائري عبد المؤمن جابو وإبراهيم شنيحي المُلتحقين بناديي النصر والفتح على التوالي.

ونشر دوخة صورة له رفقة شنيحي بألوان المنتخب الوطني اليوم الأربعاء في “ستوري” صفحته الشخصية في موقع التواصل الإجتماعي “إنستغرام”.

وأرفقها بعبارة:”مرحبا بالصديق في الدوري السعودي للمُحترفين وفي نادي الفتح.. مرحبا أخي”.

وقام حارس الخضر السابق بنفس الخطوة مع مواطنه جابو عندما نشر صورة لهما بقميص المنتخب اليوم الأربعاء.

وكتب:”مرحبا بالصديق الغالي في الدوري السعودي للمحترفين.. مرحبا أخي”.