بالصور.. دورة تكوينية في مجال الاتصال الرقمي لفائدة المكلفين بالاتصال بوزارة العمل

تنظم وزارة العمل دورة تكوينية متخصصة في مجال الاتصال الرقمي لفائدة المكلفين بالاتصال على المستوى المركزي.

الدورة التكوينية انطلقت اليوم وإلى غاية بعد غدا الثلاثاء على مستوى المديرية العامة للصندوق الوطني للتقاعد.

وتدخل الدورة في اطار استراتيجية رقمنة القطاع، وحرصا من الوزارة على الرفع من قدرات الإطارات المكلفة بالاتصال، من أجل السهر على توفير خدمات رقمية ترقى إلى تطلعات مواطنينا

هذه الدورة التطبيقية ستعزز قدرات إطارات القطاع في تعاملهم مع مختلف أدوات الإتصال الحديثة ما سيساهم في التفاعل السريع والفعال مع مختلف انشغالات المواطنين من جهة، نشر المعلومة وتوفيرها بصفة آنية للمواطنين ووسائل الإعلام على حد سواء من جهة أخرى.