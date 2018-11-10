بالصور.. دورة تكوينية في مجال ترقية روح المواطنة للشباب في سطيف

تم اليوم بسطيف إطلاق دورة تكوينية لفائدة 100 شاب في مجال ترقية روح المواطنة.

الدورة بمبادرة من الجمعية المحلية “إنصاف” بالتنسيق مع المديرية الولائية للشباب و الرياضة و ديوان مؤسسات الشباب.

وتندرج هذه الدورة التكوينية في إطار تجسيد مشروع “الشباب الإيجابي السطايفي”.

هذا المشروع يستهدف لترقية روح المواطنة الفاعلة لدى الشباب سيدوم تسعة أشهروسيشمل تكوين الشباب في مجالات التنشيط ومرافقة الشباب.

وكيفية إعداد مشاريع المواطنة وتطبيقها في الميدان، إضافة إلى العمل الجماعي والريادة وكذا آليات تحفيز الشباب.