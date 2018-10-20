بالصور…دورة رياضية على روح الصحفيين بتبسة

نظمت ولاية تبسة وبالتنسيق مع جمعية ” كريسبين”، لرياضة الدراجات الهوائية، دورة رياضية بإسم الصحفيين الذين غادروا إلى الحياة الباقية.

الدورة الرياضية للدراجات الهوائية أشرف على إفتتاحها صباح اليوم السبت، رئيس الديوان ممثلا عن الوالي، رئيس بلدية تبسة و بحضورعدد من الصحفيين.

وتندرج الدورة في إطار الإحتفالات الولائية الرسمية باليوم الوطني للصحافة المصادف لـ22أكتوبر من كل سنة، التي تفكرت زملاء المهنة المغادرين للحياة.

وتمت مرافقة العملية كل من مصالح الشرطة مرفوقة بعناصر الحماية المدنية، حسب خلية الإعلام والإتصال للولاية.