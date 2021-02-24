بالصور.. دورة طبية لإجراء فحوصات لسكان المناطق النائية في إليزي

نظمت المؤسسة العمومية للصحة الجوارية إبن سيناء، ببلدية إليزي دورة طبية متعددة الإختصاصات لفائدة سكان المناطق النائية.

وقام الفريق الطبي المرافق لهذه القافلة التي جابت 12 تجمع سكاني بإجراء فحوصات طبية مجانية بولاية إليزي.

كما تم توزيع مجموعة من الأدوية مجانا على سكان هذه المناطق، سيما فئات الأطفال وكبار السن و ذوي الأمراض المزمنة.

وتهدف هذه العملية التي سخرت لها كل الامكانيات المادية والبشرية لإنجاحها حسب القائمين على المؤسسة الصحية ابن سيناء إلى تأمين الرعاية الصحية لسكان المناطق النائية والمعزولة.

وكذا من خلال تقريب الخدمات الصحية وضمان المرافقة الطبية الدائمة لقاطني هذه المناطق البعيدة عن الهياكل الصحية.



