بالصور..دورة كروية بين أمن المقاطعة الإدارية للدار البيضاء والحماية المدنية

نظمت أمن المقاطعة الإدارية للدار البيضاء، اليوم الخميس 11 افريل 2019 بملعب اول نوفمبر بالمحمدية، دورة كورية بين فريق امن المقاطعة الإدارية للدار البيضاء، وفريق الحماية المدنية لنفس المقاطعة.

وجائت هذه الدورة الكروية في إطار السياسة المنتهجة من طرف المديرية العامة للامن الوطني، والتي تهدف الى تجسيد مبدا الشرطة الجوارية بين مختلف شرائح المجتمع وتوطيد العلاقات بين مختلف الأسلاك الأمنية .

وعرفت التظاهرة حضور اطارات ورتباء من الأمن الوطني يتقدمهم رءيس امن الولاية المنتدبة للمقاطعة الإدارية للدار البيضاء . عميد الشرطة، مخلوف جمال، ورءيس خلية الاصغاء والنشاط الوقاءي. شرقي امير. وإطارات من الحماية المدنية وممثل من الكشافة. كما تم توزيع جوائز وهدايا رمزية على لاعبي الفريقين في نهاية المباراة.