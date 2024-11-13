بالصور.. دورة وطنية لفائدة مفتشي قطاع الشباب والرياضة

نظمت المفتشية العامة لوزارة الشباب والرياضة اليوم الأربعاء، دورة وطنية لفائدة مفتشي القطاع، على المستوى الوطني بمركز تجمع الرياضيين الاخوة سوكان فوكة تيبازة.

وتأتي هذه الدورة، حسبما جاء في بيان نشرته وزارة الشباب والرياضة. في إطار تنفيذ تدابير الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.

وأوضح ذات المصادر، بأن المفتش العام لوزارة الشباب والرياضة، جعفر رقان. أشرف رفقة خبراء وأساتذة مكونين من السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. وإطارات المفتشية العامة لوزارة الشباب والرياضة، على هذه الدورة.

كما أشارت الوزارة، بأن الدورة الوطنية، جاءت بهدف إعداد المفتشين عبر الولايات. لتنظيم دورات تكوينية لفائدة الإطارات البيداغوجية. من أجل غرس ثقافة نبذ الفساد لدى الشباب والناشئة.

مشيرة في الأخير، إلى أن الدورة ستدوم على مدار يومين كاملين أين ستختم بتوصيات لإدراجها في دليل المكونين المنجز من طرف وزارة الشباب والرياضة.