بالصور ..ديلور يشرع في التدريبات رفقة مولودية الجزائر

شرع الدولي الجزائري أندي ديلور، اليوم الأحد، في التدريبات والاستعدادات الجدية رفقة ناديه الجديد مولودية الجزائر.

ويستعد أندي ديلور للمباراة الرسمية للفريق العاصمي التي ستجري أمام شبيبة القبائل في قمة الجولة الأولى من منافسة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

قبل الاستعداد للتحديات القادمة لفريق في منافسة رابطة أبطال إفريقيا.

و يسعى المهاجم السابق لنيس و نانت الفرنسيين الاستعداد الجيد للمنافسة الرسمية، و بلوغه هدفه الأول وهو افتتاح عداده التهديفي.