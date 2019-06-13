بالصور.. ديلور يلتحق بكتيبة الخضر ويختار هذا الرقم

توجه المهاجم أندي ديلور، لاعب نادي مونبوليي الفرنسي، اليوم الخميس، إلى قطر، للإلتحاق بتربص المنتخب الجزائري، لتعويض هاريس بلقبلة.

وإختار المهاجم الجديد للمنتخب الجزائري، الرقم (15)، ليظهر به خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019، المقررة بمصر.

ومن المقر أن يصل ديلور، اليوم الخميس، على التاسعة مساء بتوقيت الجزائر، إلى قطر، ليشارك غدا الجمعة، في أول حصة تدريبية له رفقة تشكيلة الخضر.

يذكر أن استدعاء أندي ديلور، للمنتخب الوطني، جاء في الدقائق الأخير، لتعويض هاريس بلقبلة، المستبعد من تربص الخضر لأسباب إنضباطية.