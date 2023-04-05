بالصور.. دينا الشربيني تفقد والدها وتنهار في الجنازة

أعلنت الفنانة دينا الشربيني أمس الثلاثاء، وفاة والدها محمد الشربيني، عبر حسابها على انستغرام.

وكتبت دينا الشربيني: “توفى الى رحمة الله تعالى والدي الحبيب السيد محمد الشربيني. برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة، صلاة الجنازة الأربعاء بعد صلاة الظهر بمسجد المشير طنطاوى – التجمع الخامس”.

واقيمت اليوم الأربعاء، مراسم جنازة والد الفنانة دينا الشربيني، داخل مسجد المشير طنطاوى.

واحتضنت الفنانة جثمان والدها وسط بكاء هيستيرى هي شقيقاتها بينما كان بعض النجوم يواسونها.

وتعرضت الفنانة دينا الشربيني للانهيار أثناء نقل جثمان والدها داخل المسجد.

ووصل عدد من الفنانين إلى مسجد المشيرطنطاوى لمواساة الفنانة دينا الشربيني في وفاة والدها.

ومن هؤلاء النجوم المخرج أحمد شفيق والفنانين دنيا سمير غانم وزوجها وصبا مبارك وأحمد داود ومجدى بدر وعمر السعيد وهنا شيحة.

وحرص النجم عمرو دياب على نعي والد الفنانة دينا الشربيني، إذ كتب عبر حسابه بموقع تويتر: “خالص العزا للنجمة دينا الشربيني في وفاة والدها”.