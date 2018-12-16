بالصور..رئيسة منطقة ايل دو فرونس تشرع في زيارتها للجزائر

شرعت رئيسة منطقة إيل دو فرانس فاليري بيكريس، أمس السبت، في زيارتها الرسمية إلى الجزائر، والتي تدوم يومين.

وحسب ما كشفته السفارة الفرنسية بالجزائر على صفحتها بتويتر، فقد استهلت زيارتها، بالترحم على أرواح الرهبان، ضحايا العشرية السوداء، والذين تم تطويبهم في وهران بتاريخ 8 ديسمبر، وقد رافقها، والي العاصمة، عبد القادر زوخ، ووالي المدية عباس بداوي.

من جانب آخر، زارت بيركس، “أر آ تي بي الجزاير”، الشركة التي تستغل خطوط ميترو وترامواي العاصمة والولايات الأخرى بالشراكة مع شركة مترو الجزائر.

وحسب السفارة، تعتبر الشركة ثاني مصدر أجنبي لمناصب الشغل في الجزائر بـ 4.000 عامل، كما قامت بزيارة، مركز قيادة ميترو الجزائر، والذي سيمتد قريبا إلى غاية مطار الجزائر.

وبهذا الخصوص، أورد والي الجزائر، أن الخط الجديد سيستقبل 16 ألف مسافر في اليوم، وأزيد من 40 مليون مسافر في السنة، بنسبة زيادة قدرها 27%.

لتنزل بعدها إلى قصر دار الحمرا العثماني بالقصبة، رفقة الوفد المرافق لها، ووالي العاصمة عبد القادر زوخ.