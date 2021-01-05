بالصور.. رئيس الأركان العامة للجيوش الموريتانية في زيارة إلى مؤسسة تطوير صناعة السيارات بتيارت

قام الفريق محمد بمب مكت رئيس الأركان العامة للجيوش الموريتانية بزيارة عمل إلى مؤسسة تطوير صناعة السيارات بتيارت.

رئيس الأركان العامة للجيوش الموريتانية كان مرفوقا خلال الزيارته اللواء مدير الصناعات العسكرية.

وكان في إستقبال الوفد نائب قائد الناحية العسكرية الثانية، وتدخل هذه الزيارة في إطار التعاون العسكري الجزائري الموريتاني.

وتم تقديم عرضا حول نشاطات الشركة ودورها المحوري في تطوير الصناعات العسكرية وكذا مساهمتها في ترقية النسيج الصناعي الوطني.

كما زار الوفد مختلف الورشات أين قدمت له شروحات وافية حول مراحل وطرق التصنيع داخل المؤسسة.

أين أبدى الفريق محمد بمب مكت، إعجابه بمستوى التقدم التكنولوجي الذي بلغته هذه الشركة، والدرجة العالية من الاحترافية.

وكذا الالتزام التي أبان عنها كافة إطارات ومستخدميها وهو الأمر الذي تترجمه جودة المنتوجات المقدمة.

وإختتم رئيس الأركان العامة للجيوش الموريتانية بالتوقيع على السجل الذهبي للمؤسسة.

هذا وحل الفريق محمد بمب مكت، رئيس الأركان العامة للجيوش الموريتانية اليوم الثلاثاء ببلادنا في زيارة عمل تدوم 3 أيام.