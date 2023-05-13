بالصور.. رئيس الإتحاد البوركينابي لكرة القدم يصل عنابة

وصل رئيس الإتحاد البوركينابي لكرة القدم لازار بانسي إلى مدينة عنابة لمتابعة مباراة منتخب بلاده أمام منتخب السنغال.

وكان في استقبال الرئيس البوركينابي عدد من المسؤولين الجزائريين المكلّفين بتنظيم العرس الكروي الإفريقي.

كما ستجري المباراة غدا بملعب 19 ماي بمدينة عنابة ضمن نصف نهائي كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة.

وكان منتخب الخيول قد أجرى أخر حصة تدريبية اليوم بعنابة قبل قمة الغد أمام السنغال في اللقاء الذي سيكشف عن المرشّح لتنشيط النهائي.

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