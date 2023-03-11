بالصور.. رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد في زيارة لمركب ميلود هدفي

حلّ رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، منصور أريمو، اليوم السبت، بوهران، مرفوقا برئيسة الاتحاد الجزائري للعبة كريمة طالب.

وحظي منصور أريمو، وكريمة طالب، باستقبال حار في وهران، من طرف الأمين العام للولاية ومدير الشباب والرياضة، بالإضافة لرئيس الرابطة الجهوية، وغيرهم من السمؤولين.

كما تنقل رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، إلى المركب الأولمبي ميلود هدفي، أين وقف على هذا الصرح الرياضي الجديد.

ويأتي هذا ضمن زيارة التفقد، والعمل، التي يقوم بها رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، منصور أريمو، في الجزائر.