بالصور.. رئيس البرلمان العربي يزور جامع الجزائر

قام إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني رفقة عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي. يوم أمس الأربعاء بجولة بين مرافق جامع الجزائر.

وحسب بيان المجلس الشعبي الوطني، فقد كان إلى جانبهما عميد الجامع محمد مأمون القاسمي الحسيني.

وخلال طوافه، أبدى رئيس البرلمان العربي إعجابه بما يحتويه هذا الصرح الديني الكبير من مرافق. كما عبر عن تمنياته للقائمين عليه بالتوفيق في جعله مركز إشعاع روحي وحضاري.

وقبل المغادرة وقع رئيس البرلمان العربي على السجل المفتوح لكبار الزوار.