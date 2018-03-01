بالصور.. رئيس البرلمان العربي يشيد بسياسة الحوار التي انتهجها الرئيس بوتفليقة

أشاد رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي بسياسة الحوار والمصالحة الوطنية التي انتهجها الرئيس بوتفليقة.

والتي سمحت بتجنيب الجزائر تبعات ما سمي ب”الربيع العربي” .

داعيا إلى “اعتمادها كمنهجية من أجل لم الشمل العربي وإحلال الاستقرار في المنطقة”.

وخلال لقاء جمعه بنائب رئيس مجلس الامة نوارة سعدية جعفري اليوم الخميس

بالجزائر العاصمة نوه مشعل بن فهم السلمي بالدور الجلي الذي تقوم به الجزائر من أجل تحقيق التكامل العربي.

بفضل السياسة الحكيمة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة”.

كما سمح هذا اللقاء باستعراض الراهن العربي وأهمية دور البرلمانيين في العمل على تجاوز هذه المرحلة الصعبة”.

وأكدت جعفر على ضرورة تفعيل دور البرلمانيين العرب لحل الخلافات والتركيز على القضايا الاستراتيجية للأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

مؤكدة استعداد البرلمان الجزائري بممثليه في هذه الهيئة الاقليمية على الاسهام في هذا المسعى”.