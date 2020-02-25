بالصور.. رئيس الجمهورية يتحادث مع أمير دولة قطر

تحادث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، مع أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وتبادل الطرفان وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، خلال المحادثات التي جرت بمقر رئاسة الجمهورية

وكان الرئيس عبد المجيد تبون في استقبال أمير دولة قطر صباح اليوم، بمطار هواري بومدين الدولي.

وكان كل من وزير الخارجية، صبري بوقادوم ووزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي وكذا وزير المالية، عبد الرحمن راوية ضمن المستقبلين.

هذا ويقوم أمير دولة قطر في زيارة رسمية إلى الجزائر تدوم يوما واحدا.