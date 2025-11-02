بالصور.. رئيس الجمهورية يستقبل البطلة كيليا نمور

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، البطلة الأولمبية والعالمية، في رياضة الجمباز، كيليا نمور.

وخصّ الرئيس عبد المجيد تبون، البطلة الجزائرية كيليا نمور، ووالديها، بالإضافة للطاقمين الفني، والإداري ليفدرالية الجمباز، بهذا الاستقبال، بعد تألق كيليا نمور، في الطبعة الأخيرة من بطولة العالم.

وحضر الاستقبال، كل من مدير ديوان رئاسة الجمهورية، بوعلام بوعلام، وزير الرياضة، وليد صادي، وكمال سيدي السعيد مستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال.

يذكر أن كيليا نمور (18 عاما)، فازت نهاية الشهر الماضي بالميدالية الذهبية، في مسابقة جهاز العارضتين مختلفتي الارتفاع، في بطولة العالم التي جرت بجاكرتا، لتكون بذلك أول لاعبة جمباز افريقية في التاريخ، تتوج بطلة للعالم، وهذا بعد عام واحد من فوزها باللقب الأولمبي.