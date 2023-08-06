بالصور.. رئيس الجمهورية يكرم عائلات شهداء الواجب الوطني ومتقاعدي ومعطوبي الجيش

أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على مراسم حفل تكريم بمناسبة الذكرى الثانية لليوم الوطني للجيش الوطني الشعبي.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية ، قام الرئيس تبون بتكريم متقاعدي الجيش الوطني الشعبي المنحدرين من صفوف جيش التحرير الوطني وعائلات شهداء الواجب الوطني ومعطوبي وكبار جرحى الجيش الوطني الشعبي في مكافحة الإرهاب.

ويشكّل اليوم الوطني للجيش الوطني الشعبي، والمصادف للرابع أوت من كل سنة. عرفاناً بالأدوار المحورية لسليل جيش التحرير الوطني في مسيرة بناء الوطن والحفاظ على الوحدة والدفاع عن السيادة.

ويعدّ إحياء الذكرى الثانية لليوم الوطني للجيش الوطني الشعبي وفاءً لروح الذاكرة الوطنية. وتقديراً لامحدود للجهود والتضحيات التي تبذل من قبل أبناء الوطن المخلصين في سبيل إعلاء شأن الجزائر. في صورة تضحيات أبطالنا الصناديد الذين اختاروا التضحية بأعزّ ما يملكون لنعيش نحن أحرارً أسيادً على أرضنا.