بالصور.. رئيس الرابطة مدوار يُكرم عائلة الراحل قرباج

قام اليوم الإثنين أعضاء المكتب التنفيذي للرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم بتكريم عائلة الراحل، محفوظ قرباج.

حيث تم تكريم نجلي رئيس شباب بلوزداد السابق على هامش اجتماع المجلس التنفيذي لدوري كرة القدم للمحترفين.

وحضر رئيس “لاليغ” عبد الكريم مدوار مراسيم تكريم الراحل الذي توفي يوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022، والذي خدم كرة القدم لسنوات عديدة بولاء.

كما قدم مدوار وأعضاء المكتب التنفيذي مرة أخرى خالص تعازيهم وأعربوا عن تعاطفهم ودعمهم لأسرة قرباج.