بالصور.. رئيس الفاف المُستقيل يُثير الاستغراب ويحضر تدريبات المحليين !

أثار رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم المُستقيل من منصبه، شرف الدين عمارة، استغراب الجميع سهرة الأربعاء.

فرغم تأكيده استقالته من منصبه عقب إقصاء الخضر أمام الكاميرون إلا أن، عمارة، يواصل مزاولة مهامه بطريقة عادية.

والدليل على ذلك حضوره سهرة الأربعاء للحصة التدريبية الأخيرة للمنتخب الوطني للاعبين المحليين تحسبا لمواجهة الطوغو الودية.

كما أشار الحساب الرسمي للفاف على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” أن عمارة حضر الحصة التدريبية لتحفيز اللاعبين، والوقوف إلى جانب الطاقم الفني خلال هذه المحطة التحضيرية المهمة لشان 2022.