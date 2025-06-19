بالصور.. رئيس “الفاف” صادي يشرف على افتتاح اليوم الدراسي الطبي

أشرف رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، وليد صادي، اليوم الخميس، على افتتاح اليوم الدراسي الطبي.

وحسب الصفحة الرسمية لـ”الفاف” على “فايس بوك”، خصص هذا اليوم الدراسي الطبي، لموضوع “الوقاية والحماية الطبية الرياضية في كرة القدم”.

وجرى افتتاح هذا اليوم الدراسي الطبي، بحضور رئيس اللجنة الطبية الفيدرالية، الدكتور عادل بن ضيف، وعدة أطباء مختصين في الطب الرياضي.

وخلال افتتاحه لهذا اليوم الدراسي، أبرز رئيس “الفاف”، وليد صادي، أهمية موضوع “الوقاية والحماية في الطب الرياضي”، وفي كرة القدم على وجه الخصوص.