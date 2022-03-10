بالصور.. رئيس الفاف يجتمع برؤساء الرابطات الجهوية

اجتمع اليوم الخميس رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، شرف الدين عمارة، برؤساء الرابطات الجهوية لكرة القدم.

كما عرف هذا الاجتماع تواجد أعضاء المكتب الفيدرالي للفاف وكذا المدير الفني الوطني بالنيابة، توفيق قريشي.

وحضر هذا الاجتماع أيضا كل من الأمين العام للفاف، منير دبيشي، وعلي مالك رئيس الرابطة الوطنية للهواة.

وركز جدول أعمال هذا الاجتماع على بطولات الفئات الشبانية وكذا وضعية المديرين الفنيين الجهويين.