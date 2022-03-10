بالصور.. رئيس الفاف يجتمع برؤساء الرابطات الجهوية
بقلم عبد النور حواز
اجتمع اليوم الخميس رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، شرف الدين عمارة، برؤساء الرابطات الجهوية لكرة القدم.
كما عرف هذا الاجتماع تواجد أعضاء المكتب الفيدرالي للفاف وكذا المدير الفني الوطني بالنيابة، توفيق قريشي.
وحضر هذا الاجتماع أيضا كل من الأمين العام للفاف، منير دبيشي، وعلي مالك رئيس الرابطة الوطنية للهواة.
وركز جدول أعمال هذا الاجتماع على بطولات الفئات الشبانية وكذا وضعية المديرين الفنيين الجهويين.
📸 صور اجتماع رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم السيد عمارة شرف الدين برؤساء الرابطات الجهوية لكرة القدم، وذلك بحضور السادة أعضاء المكتب الفدرالي والمدير الفني الوطني بالنيابة.
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— Fédération Algérienne de Football (@FAFAlgeria) March 10, 2022
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