بالصور.. رئيس الفاف يجتمع برؤساء أندية البطولة المحترفة

رئيس الفاف وليد صادي، اليوم الخميس، برؤساء الأندية البطولة المحترفة الأولى في إطار الاجتماعات الدورية.

وقام رئيس الفاف وليد صادي بالترحيب برؤساء الأندية في شاكلة الرئيس الجديد لشبيبة القبائل الهادي ولد علي الذي منحه قميص الكناري كهدية شخصية.

كما كان لرئيس الفاف حديث مع رؤساء الأندية خاصة الذين ينافسون على لقب البطولة و الكأس في شاكلة مدرب شباب بلوزداد مهدي راحي و رئيس مولودية الجزائر حاج رجم.

وستغل رئيس سوسطارة الفرصة لتهنئة المتأخلين لنهائي كأس الجزائر شباب بلوزداد ومولودية الجزائر. كما اشاد بالمبادرات المميزة لرؤساء أندية مولودية الجزائر وشباب قسنطينة التي ساهمت في نجاح نصف نهائي كأس الجزائر.

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