بالصور.. رئيس الفاف يعطي إشارة إنطلاق دورة اتحاد شمال إفريقيا

أعطى رئيس الفاف وليد صادي إشارة انطلاق بطولة إتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم “لوناف” لمواليد 2007/2008 .

و جرى ذلك خلال الحفل الذي أقيم اليوم الأربعاء، بحضور أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد شمال إفريقيا.

كما رحب وليد صادي بالمشاركين بصفته نائبا لرئيس لوناف”، كما تمنى النجاح لجميع المنتخبات المشاركة في الدورة المقامة بالجزائر.

وجرت مراسم الحفل بحضور المدير التنفيدي لإتحاد شمال إفريقيا محمود الهمامي بالإضافة إلى رؤساء وفود الفرق المشاركة في البطولة.