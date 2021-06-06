بالصور.. رئيس الفاف يُحفز اللاعبين وبلماضي قبل مواجهة المُنتخب المالي

يواجه سهرة اليوم الأحد المُنتخب الوطني الجزائري بداية من الساعة ال20:45 المُنتخب المالي في مُباراة ودية تحضيرية، المواجهة المُقررة بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة ستُلعب بدون حضور الجمهور وهي الثانية لأشبال الناخب الوطني جمال بلماضي في تربص شهر جوان.

المواجهة تشهد حضور رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم الجديد “شرف الدين عمارة” لثاني مرة منذ انتخابه على رأس الفاف شهر أفريل الماضي، حيث استقبل خليفة خير الدين زطشي اللاعبين وكذا الطاقم الفني والناخب الوطني جمال بلماضي عند وصولهم ملعب مصطفى تشاكر قبل بداية المواجهة.