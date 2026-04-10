بالصور.. رئيس “الفيفا” جياني انفانتينو يدشن عدة منشآت رياضية بتلمسان

دشن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، جياني أنفانتينو، أمس الخميس، عدة منشآت رياضية، بولاية تلمسان، ضمن زيارة العمل التي قادته للجزائر.

وفي أول محطة له، ضمن زيارته لولاية تلمسان، قام رئيس “الفيفا” أنفانتينو، بتدشين المركز التقني الجهوي بهضبة “لالا ستي”، المُنجز في إطار برنامج “فيفا فوروورد”. بالإضافة لافتتاح ملعب مصغر “فيفا أرينا” بمتوسطة أحمد إينال.

كما أعلن رئيس “الفيفا”، كذلك، عن إطلاق برنامج “كرة القدم للمدارس”. في مبادرة تهدف إلى دعم الممارسة الكروية لدى الفئات الشبانية، وتعزيز اكتشاف المواهب.

وتم تدشين هذه المنشآت الرياضية من طرف جياني انفانتينو، بحضور وزير الشباب والرياضة، ورئيس “الفاف”، وليد صادي، والناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، بالإضافة للسلطات المحلية لولاية تلمسان، وعدة مسؤولين، محليين، وأعضاء من المكتب الفيدرالي.