بالصور..رئيس اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط يحل بوهران

حل الأمس الجمعة، رئيس اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط، دافيد تيزانو، بولاية وهران.

وحسب بيان اللجنة المنظمة للألعاب البحر الأبيض وهران 2022، عبر صفحتها الرسمية عبر الفايسبوك، حل تيزانو بمطار أحمد بن بلة أمس الجمعة ليلا.

وأضاف ذات البيان، أن دافيد تيزانو رئيس اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط، كان في إستقباله محافظ الألعاب المتوسطية عزيز درواز.

بالإضافة لوالي ولاية وهران سعيد سعيود والسلطات المحلية.

ويجدر للإشارة، ستنطلق الألعاب المتوسطية بوهران بتاريخ 25 جوان الحالي وستدوم لغاية 6 جويلية القادم.