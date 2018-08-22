بالصور.. رئيس بلدية “بونورة” غرداية يعلن عن استقالته عبر صفحته بالفايسبوك 

بسبب تهديدات تعرض لها و عائلته من اطراف رفض ذكرهم و عشرات ينظمون وقفة مساندة له

اعلن رئيس بلدية بونورة عبد الله بن ناصر عن استقالته من المجلس الشعبي البلدي عبر تغريدة له على صفحته بالفايسبوك

وقال رئيس بلدية بونورة انه يتعرض الى تهديدات طالته هو و عائلته من اطراف رفض ذكرهم مؤكدا ان اخرها هو تخريب تعرضت له سيارة ابن اخته بواسطة روح الملح

وأكد خوفه على نفسه وعائلته و اكد انه اصبح يخاف على حياته من بعض اصحاب المصالح بعد تنصل كل الذين وعدوه بالوقوف معه

وأضاف أنه لم يخن المواطنين الذين انتخبوه وسعى لخدمتهم على حساب رحته وصحته وصحة عائلته.

وقام العشرات من المواطنين بقصر بونورة بوقفة مساندة وتنديد لما يتعرض له رئيس البلدية بن ناصر عبد الله،

مطالبين السلطات الامنية والوصاية بالتدخل لأجل وضع حد لهذه الأطراف ومتابعتها قضائيا.