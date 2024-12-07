بالصور..رئيس جنوب إفريقيا يزور القاعدة المركزية للإمداد بالناحية العسكرية الأولى

في إطار زيارته الرسمية إلى الجزائر، قام رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، بزيارة إلى القاعدة المركزية للإمداد بالناحية العسكرية الأولى.

وقد حظي باستقبال رسمي من قبل اللواء علي سيدان، قائد الناحية العسكرية الأولى، بحضور اللواء صديقي إسماعيل، رئيس دائرة التنظيم والإمداد لأركان الجيش الوطني الشعبي.

حيث قدمت لرئيس جمهورية جنوب إقريقيا تشريفات أدتها تشكيلات من مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي، بعدها قدم اللواء قائد الناحية العسكرية الأولى كلمة ترحيبية، ليتابع الرئيس عرضا قدمه العميد المدير العام للقاعدة المركزية للإمداد، تضمن تنظيم القاعدة والمهام المنوطة بها.

عقب ذلك، كان لضيف الجزائر زيارة إلى مختلف الدوائر والورشات بالقاعدة، على غرار دائرة تجديد الآليات المجنزرة وكذا ورشة السباكة، أين تلقى شروحات وافية حول عمل ومهام هذه الورشات.

في الأخير، أمضى رئيس جمهورية جنوب إفريقيا على السجل الذهبي للقاعدة المركزية للإمداد.