بالصور.. رئيس مجمع سوناطراك يزور مركز مولودية الجزائر بزرالدة

قام المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار بزيارة تفقدية إلى مركز التكوين الرياضي لفريق مولودية الجزائر بزرالدة في العاصمة.

وقالت إدارة مولودية الجزائر عبر صفحتها الرسمية على “الفايسبوك” اليوم السبت، أن المدير العام لسوناطراك كان مرفوقا برئيس مجلس إدارة الفريق حاج رجم و البعض من أعضاء الإدارة.

وضاف إلى آن مسؤولي الشركة الوطنية للهندسة المدنية و البناء طمأنوا رئيس مجمع سوناطراك عن إمكانية تسلم المشروع قبل شهر أوت.

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