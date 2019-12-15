بالصور.. رابحي يزور المعالم الأثرية لولاية باتنة

قام اليوم وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة وزير الثقافة بالنيابة حسن رابحي بزيارة عمل إلى ولاية باتنة.

حيث توقف عند عدد من الهيئات و المشاريع التابعة لقطاع الثقافة من بينها زيارة رواق المعارض “الشريف مرزوقي”بمدرسة الفنون الجميلة بالقطب الرياضي الثقافي والترفيهي بكشيدة.

كما قام بزيارة المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية، حيث أكد الوزير أن قطاع الثقافة يسعى لتقديم أفضل الخدمات بما يتناسب مع أعلى المعايير والممارسات العالمية، وبما يعزز دوره في الارتقاء بالمنجز الثقافي الجزائري وتنمية المعرفة إسهاما في ترسيخ ريادة الجزائر ومكانتها كوجهة استقطاب ومصدر إلهام وحاضنة للإبداع في قطاعي الثقافة والمعرفة، من خلال دعم المؤسسات الثقافية والفنية والتراثية وتوفير منصة لدعم المبدعين والموهوبين في مختلف المجالات والسعي إلى تعزيز الحوار بين مختلف الثقافات.

وخلال زيارته للمعلم الأثري الضريح النوميدي امدغاسن والموقع الأثري ثاموقادي بتيمقاد، أكد الوزير أن مصالحه تقوم بدعم شركائها الاستراتيجيين بهدف تقديم مخرجات وخبرات فعالة تعكس المشهد الثقافي المادي المزدهر والمتنوع في الولاية على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي، ودعا إلى ضرورة التعاون بين الخبراء الأجانب والطلبة الجامعيين بالولاية لحماية وتثمين التراث الثقافي الذي تزخر به المنطقة، فضلا عن المعالم التاريخية والمواقع الأثرية والمجموعات المتحفية.

وأضاف أن الموروث التاريخي الجزائري يستقي مادته من عدة أصول متنوعة، مشيرا إلى أن التمازج الحضاري الذي يميز هذا الموروث خلف تشكيلات من الثقافات المحلية المتداخلة، خلقت تنوعا أصيلا ومتفردا.