بالصور.. “راديوز” في حملة تحسيسية بأهمية الإنتخابات الرئاسية

نظمت جمعية راديوز اليوم الجمعة تجمعا ومسيرة لرياضيين معروفين ومواطنين ونساء وشباب وأئمة لتحسيسهم بأهمية انتخابات يوم 12 ديسمبر.

ودعت الجمعية سكان الجهة الغربية للبلاد للتصويت والذهاب بقوة لصناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد وتحسيس المواطنين بأهمية هذا الموعد التاريخي لبناء جزائر جديدة.

ونوه الحاضرون وأثنو على دور الجيش الوطني الشعبي قيادتنا وأفرادا وعلى رئسهم الفريق قياد أحمد صالح شاكرين دورهم الكبير وقيادتهم الرشيدة منذ بداية الحراك والتزامهم بقيادة البلاد الى بر الأمان محافضين على استقرار وأمن الوطن ومسايرت المرحلة الانتقالية ومرافقة الدولة الجزائرية وحكومتها.

رئيس جمعية راديوز قادة شافي والذي كان مرفوقا برياضين معروفين على غرار الحكم الدولي حنصال، بن زرقة، فوسي، مزيان ناشد الجمعيات المجتمع المدني والرياضيين والاسماء الفنية والثقافية بتحسيس المواطنين ولعب دور في هذا الموعد الهام والمصيري للبلاد.

وهوا أقل شئ يقدمونه للوطن الذي كان دائما سندا معنويا وحاضرا دائما في المواعيد التي كانت تقوم به هذه الجمعيات ومساندته وتشجيعه للشخصيات الرياضية والثقافي والفنية في مسارهم للنجاح حسبه.