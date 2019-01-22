بالصور.. رالي تحدي الصحاري يحط الرحال بمخيم ولاد الهدار بسبسب في غرداية

حط رالي تحدي الصحراء الذي يشارك فيه 133 مشارك منهم 50 فرنسا بمخيم ولاد الهدار السياحي ببلدية سبسب بولاية غرداية .

بحضور ممثل عن السلطات المحلية و المتمثل في رئيس البلدية بتوصيات من والي الولاية عز الدين المشري.

الذي امر بتهيئة طل الظروف لانجاح فقرة الرالي التى تمر على اقليم ولاية غرداية وذلك من اجل تقديم صورة مشرفة للولاية.

هذا وعبر المشاركون في الرالي عن تفاجئهم بحسن الاستقبال والصور الحية التى لم يكونو يتخيلونها للمظاهر الخلابة للصحراء الجزائرية.

وحسن الضيافة و الكرم الذي وجدوه لدى سكان الولاية.