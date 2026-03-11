بالصور.. راموفيتش ونجوم “السياربي” يساهمون في إفطار الصائمين

ساهم مدرب شباب بلوزداد، سعد راموفيتش، ولاعبي الفريق، في المبادرة الخيرية التي تنظمها الشركة المالكة للفريق “مدار”، بمناسبة شهر رمضان.

ونشرت إدارة شباب بلوزداد، عبر الصفحة الرسمية للنادي، صور للمدرب راموفيتش، وبعض اللاعبين من نجوم الفريق، خلال مشاركتهم في افطار الصائمين.

كما أبرزت إدارة النادي البلوزدادي، من خلال هذه المبادرة، روحي التآخي والمشاركة، في هذا الشهر الفضيل، من أجل اطعام الصائمين.

يذكر أن شركة “مدار” المالكة لفريق شباب بلوزداد، تتكفل يوميا، بتنظيم مائدة افطار للصائمين خلال شهر رمضان الجاري.