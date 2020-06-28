بالصور.. رانيا فريد شوقي تُعلن شفاء شقيقتها من فيروس كورونا

أعلنت الممثلة المصرية، رانيا فريد شوقي، شفاء شقيقتها عبير من فيروس كورونا المستجد، بعد أسبوعين من المعاناة.

ونشرت رانيا فريد شوقي، صورة جمعتها مع شقيقتها وظهرت ملتزمة بالتباعد عنها لأكثر من متر مع إرتداء الكمامة.

ورافقت رانيا الصورة بالتعليق التالي: ” إحنا ملتزمين أهو، أختى حبيبة قلبى ربنا ما يحرمنى منك أبدًا، لك الحمد والشكر يارب على شفائها وربنا يشفى كل مريض”.

ووجهت الفنانة، رسالة إلى متابعيها لمطالبتهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الفيروس.

وكانت الفنانة رانيا فريد شوقي، قد أعلنت إصابة شقيقتها المخرجة عبير فريد شوقي بفيروس كورونا.

ونفت رانيا أن تكون مخالطة لشقيقتها، مؤكدة أنها شاهدتها آخر مرة قبل أسبوع من إصابتها بالمرض، وكانت ملتزمة بالإجراءات الوقائية ومنها عدم تبادل القبلات أو السلام باليد.

وكشفت رانيا فريد شوقي، أن شقيقتها عبير ذهبت لمقابلة أحد الأشخاص في لقاء عمل، وانتقلت العدوى منه لها وظهرت الأعراض عليها، وذهبت وأجرت التحاليل وكانت النتيجة إيجابية.