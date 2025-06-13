بالصور.. رباعي جزائري يتوج بالذهب في بطولة العالم للحمل بالقوة

هنأت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، الرباعين بن طلحة إلياس، ونواري أيمن إبراهيم الخليل، عقب إحرازهما ميداليتين ذهبيتين ضمن منافسة بطولة العالم للحمل بالقوة في ألمانيا.

وفاز الثنائي الجزائري في اختصاص الحمل بالقوة “powerlifting” اختصاص “squat” و”Deadlift” فئة 93 كلغ.

ويعَدُّ هذا الإنجاز تأكيدا على تطور رياضة الحمل بالقوة وطنياً، نتيجة للمجهودات الكبيرة التي يبذلها الرياضيون والطواقم الفنية والاتحادية الجزائرية في سبيل رفع الراية الوطنية عالياً في المحافل الدولية.

كما تمنّت اللجنة الأولمبية الجزائرية، في بيان لها، مزيداً من النجاحات لهؤلاء الأبطال. مؤكدة دعمها الكامل لكل الرياضيين الذين يسعون لتمثيل الجزائر بأفضل صورة ممكنة على الساحة العالمية.