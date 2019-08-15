بالصور.. ربط بلديتي الشمرة وعين ياقوت بسد كدية لمدور بباتنة

تدعمت بلديتي الشمرة وعين ياقوت في باتنة بمشروع التزود بالمياه الصالحة للشرب إنطلاقا من سد كدية لمدور، حسب منشور فايسبوكي لصفحة الولاية.

وأشرف اليوم الخميس، وزير الموارد المائية علي حمام، على تدشين المشروع، الذي تجاوزت تكلفة انجازه 70 مليار سنتيم .

ليأتي هذا المشروع بعدما استفادت محطة المعالجة بسد كدية لمدور من مشروع توسيع قدراتها ليصل إلى 200 ألف متر مكعب في اليوم الواحد.

هذا و يقدر حجم انتاج المياه الصالحة للشرب في الولاية بـ 215 ألف متر مكعب/اليوم،

ويضمن هذا الإنتاج توزيع يومي بنسبة 83 بالمئة من اجمالي سكان الولاية، حسب نفس المصدر .