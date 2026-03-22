بالصور.. رحلة أشبال الخضر نحو بنغازي تنطلق بحثاً عن تأشيرة “الكان”

شدّت بعثة المنتخب الوطني الجزائري لأقل من 17 سنة الرحال نحو بنغازي، تحسباً للمشاركة في دورة اتحاد شمال إفريقيا، المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة.

وجاءت هذه السفرية بعد أن أنهى أشبال “الخُضر” تربصهم التحضيري الذي احتضنه مركز سيدي موسى، حيث ركّز الطاقم الفني بقيادة أمين غيموز على الجوانب البدنية والتكتيكية، لضمان جاهزية اللاعبين قبل خوض غمار المنافسة.

ومن المنتظر أن تُقام هذه الدورة في مدينة بنغازي خلال الفترة الممتدة من 22 مارس إلى 5 أفريل 2026، بمشاركة منتخبات شمال إفريقيا، في منافسة قوية من أجل الظفر بتأشيرة التأهل إلى النهائيات القارية.

ويطمح المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة إلى تقديم مشوار مشرّف خلال هذه الدورة، وتأكيد تطوّر الكرة الجزائرية في الفئات الشبانية، من خلال تحقيق نتائج إيجابية تفتح له أبواب التأهل إلى “الكان” المقبلة.