بالصور.. رحلة مدرسية تتسبب في تخريب إبتدائية بالكامل في الوادي

عرفت قرية بنت لمكوشر ببلدية “أميه ونسة” غرب ولاية الوادي على عملية تخريب واسعة تعرضت لها المدرسة الإبتدائية الوحيدة بذات القرية من قبل تلاميذ ذات المؤسسة التربوية،

تفاصيل الحادثة تعود لقيام إدارة المدرسة بتنظيم رحلة سياحية في عطلة الأسبوع إلى مدينة باتنة، مقابل دفع التلاميذ لمبلغ إشتراك رمزي،

وهو ما استجاب له مجموعة من تلاميذ المدرسة فيما رفض أولياء تلاميذ آخرين السماح لابنائهم من المشاركة في الرحلة السياحية.

الأمر الذي أثر على بقية التلاميذ وجعلهم في حالة غضب واستغلوا غياب حارس المدرسة يوم السبت الماضي،

ودخلوا إليها تلاميذ مختلف السنوات الدراسية وقاموا بتخريب كل محتويات الأقسام وتكسير عدد من الطاولات والكراسي ووصل الإعتداء إلى اقتلاع سبورة الأقسام وتكسيرها، والعبث بمحتويات خزانات الأساتذة وتقطيع الأوراق والكراريس الموجودة داخلها، إضافة إلى تمزيق الأغلفة الورقية الموجودة على الجدران وتكسير بعض زجاج النوافذ.

وبعد ورود الخبر إلى مصالح بلدية “أميه ونسة” تدخل على الفور رئيس البلدية “بوبكر كعلة” برفقة رئيس الدائرة ومصالح الدرك الوطني بإقليم الاختصاص،

حيث أكد رئيس البلدية أنه تأسف حقيقة لهذا العمل الذي تعرضت له مدرسة القرية وقام بتنظيم اجتماع طارئ مع مواطني القرية،

الذين استجابوا لنداء رئيس البلدية في تنظيم حملة نظافة وترميم سريعة للمدرسة الإبتدائية، حيث تم بمشاركة المواطنين والدعم المادي في الوسائل لبلدية “أميه ونسة” من إصلاح الكراسي والطاولات وإرجاع السبورات إلى مكانها وترميم الخزائن الخاص بالطاقم التربوي وتنظيف كامل لأقسام في نفس اليوم مساءا،

حيث لم يغادر رئيس البلدية المكان، إلا بعد التأكد أن المؤسسة أصبحت جاهزة الاستقبال التلاميذ صباح الأحد،

من جهة أكد رئيس البلدية “بوبكر كعلة” أن مصالح الدرك الوطني قامت بفتح تحقيق في القضية واستدعاء الحارس الذي كان غائب وقت مناوبته،

وسماع أقواله إضافة إلى تحديد التلاميذ الذين اقتحموا المدرسة وتسببوا في تخريبها وتأسست إدارة المدرسة والبلدية كطرف مدني متضرر من الحادثة.