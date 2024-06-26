بالصور.. رديف شباب بلوزداد يتسلم درع البطولة

تسلم رديف فريق شباب بلوزداد، اليوم الأربعاء، درع البطولة، الخاص بالموسم الكروي المنصرم 2023-2024.

ونشرت الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبر صفحتها الرسمية على “فايس بوك”، صور لاستلام الرئيس المدير العام لمجمع مدار، شرف الدين عمارة، درع البطولة من طرف مسير الرابطة المحترفة لكرة القدم أمين مسلوق.

كما جرى تسليم درع البطولة، بحضور كل أعضاء الطاقم الفني لرديف شباب بلوزداد، بالإضافة لبعض لاعبي الفريق.

يذكر أن رديف فريق شباب بلوزداد، تصدر ترتيب النهائي للموسم المنقضي من البطولة، برصيد 67 نقطة.