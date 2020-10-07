بالصور.. رزيق وبكاي يستقبلان سفير الجزائر بفرنسا

استقبل وزير التجارة كمال رزيق، بمقر الوزارة، رفقة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية الدكتور عيسى بكاي سفير الجزائر بفرنسا محمد عنتر داود.

وتحادث الوزيرين مع السفير حول سبل تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية في إطار الشراكة التجارية الجزائرية الفرنسية ورفع حجم الصادرات الجزائرية نحو فرنسا خارج المحروقات.

كما ناقش الطرفان التوجهات الاقتصادية الجديدة لقطاع التجارة وما يقدمه من تحفيزات خاصة في الجانب الاستثماري من حيث المرافقة والقضاء على كل الممارسات البيروقراطية.

كما هنأ رزيق على هامش اللقاء عنتر داود بمناسبة تجديد الثقة في شخصه من قبل رئيس الجمهورية وتعيينه سفيرا جديدا للجزائر بفرنسا.

وأكد الوزير على أن مصالح دائرته الوزارية على استعداد كامل للتنسيق ومواصلة اللقاءات من أجل تحقيق الأهداف المسطرة في إطار بعث العلاقات الاقتصادية الجزائرية الفرنسية وفق مبدأ رابح رابح.