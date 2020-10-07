بالصور.. رزيق وبكاي يستقبلان سفير الجزائر بفرنسا

استقبل وزير التجارة كمال رزيق، بمقر الوزارة، رفقة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية الدكتور عيسى بكاي سفير الجزائر بفرنسا محمد عنتر داود.
وتحادث الوزيرين مع السفير حول سبل تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية في إطار الشراكة التجارية الجزائرية الفرنسية ورفع حجم الصادرات الجزائرية نحو فرنسا خارج المحروقات.
كما ناقش الطرفان التوجهات الاقتصادية الجديدة لقطاع التجارة وما يقدمه من تحفيزات خاصة في الجانب الاستثماري من حيث المرافقة والقضاء على كل الممارسات البيروقراطية.
كما هنأ رزيق على هامش اللقاء عنتر داود بمناسبة تجديد الثقة في شخصه من قبل رئيس الجمهورية وتعيينه سفيرا جديدا للجزائر بفرنسا.
وأكد الوزير على أن مصالح دائرته الوزارية على استعداد كامل للتنسيق ومواصلة اللقاءات من أجل تحقيق الأهداف المسطرة في إطار بعث العلاقات الاقتصادية الجزائرية الفرنسية وفق مبدأ رابح رابح.
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