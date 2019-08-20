بالصور.. رسميا سليماني ينتقل لليغ 1 من بوابة الإمارة

إنتقل اليوم الثلاثاء، الدولي الجزائري إسلام سليماني وبصفة رسمية إلى فريق موناكو الفرنسي أحد أندية الليغ 1 وذلك على سبيل الإعارة.

هذا وسيكون مهاجم الخضر لاعبا في صفوف أصحاب اللون الأبيض والأحمر لمدة عام على سبيل الإعارة مع أحقية شراء العقد من إدارة “الفوكسيس”.

وجاء إنضمام لاعب بلوزداد سابقا لفريق الإمارة بطلب من البرتغالي جارديم مدرب الفريق الفرنسي الذي سبق وأن دربه في سبورتينغ لشبونة.

وإجتاز ابن عين البنيان صبيحة اليوم، الفحوصات الطبية بنجاح ليمضي على عقد جديد قادما من فريق ليستر سيتي الإنجليزي فاشلا في حجز مكانة له مع الثعالب.

تجدر الإشارة أن سليماني قد أعير للموسم الثاني على التوالي، بعد ان قضى الموسم الماضي لاعبا في الدوري التركي لصالح فنربخشة.