بالصور.. رعية ألمانية تشهر إسلامها بمسجد “عمر بن العاص” في الوادي

أشهرت سيدة من جنسية ألمانية إسلامها بعد صلاة الجمعة، في مسجد عمر بن العاص بحي الأصنام بوسط مدينة الوادي عاصمة الولاية،

الرعية الألمانية بدأت رحلتها مع الإسلام في ألمانية، أين تعرفت على سيدتين من ولاية الوادي،

وأعجبت بأخلاقهمن وأمانتهن وصدقهن، والتي تنبع من الإسلام الذي أثر فيها كثيرا،

وأكدت الرعية الألمانية، التي اختارت اسم نعيمة، أن نظرتها كانت خاطئة عن الإسلام لكن بفضل لقائها مع الجزائريين تعرفت على الإسلام الحقيقي والسبيل الأخير للنجاة في الدنيا والآخرة،

وأهديت للمسلمة الجديدة نسخة من كتاب الله العزيز وسط تكبيرا وتهليل الحاضرين.